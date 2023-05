Adepto do V. Guimarães que caiu da bancada teve visitas especiais

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 10:44 Facebook

Presidente vitoriano quis inteirar-se pessoalmente do estado de saúde do adepto que sofreu uma queda aparatosa no jogo com o Vizela.

O presidente António Miguel Cardoso, acompanhado pelo treinador Moreno Teixeira e pelos capitães do V. Guimarães, visitaram o adepto Nuno André que, no passado domingo, sofreu uma queda aparatosa da bancada topo sul superior, motivando uma interrupção de 12 minutos na partida que opôs o Vitória ao Vizela e cujo triunfo, por 3-0, passou para segundo plano.

Livre de perigo, mas ainda internado no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, dado que Nuno André sofreu várias fraturas, o responsável máximo fez questão de inteirar-se pessoalmente do estado de saúde do jovem associado, aproveitando para deixar algumas palavras de conforto e os votos para que possa voltar brevemente ao estádio D. Afonso Henriques, após o enorme susto registado no passado domingo, numa queda que não deixou ninguém indiferente nas bancadas

No decorrer do jogo, recorde-se, os grupos de apoio White Angels (Vitória) e Força Azul (Vizela), deixaram as bancadas do estádio em solidariedade para com o adepto.