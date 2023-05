Adepto do Vitória de Guimarães que caiu da bancada livre de perigo

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno André encontra-se estável, mas ainda ficará internado no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Tem várias fraturas expostas.

O adepto do Vitória de Guimarães, que caiu da bancada durante o jogo com o Vizela, no domingo, encontra-se livre de perigo, apurou o JN. No entanto, vai continuar em observação nas próximas 48 horas, no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, devido às várias fraturas expostas, uma delas num membro superior, e a uma contusão pulmonar também provocada pela queda.

Nuno André, que pertence à claque White Angels, desequilibrou-se da bancada topo sul do Estádio D. Afonso Henriques, aos 28 minutos de jogo, e dois indivíduos ainda tentaram segurá-lo e terá sido um deles a alterar a trajetória da queda para que não caísse com a cabeça no solo quando chegou à bancada sul.

PUB

Recorde-se que o V. Guimarães venceu o Vizela, por 3-0, com golos de Villanueva, André Silva e Afonso Freitas.

No final do encontro, os dois treinadores não prestaram declarações à comunicação social por causa do incidente, tendo sido o presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, a dar uma mensagem de apoio. A Liga de Clubes irá apurar as circunstâncias da queda.