Adepto entra em campo e tenta agredir jogadores no Vitória-F. C. Porto

JN Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um adepto invadiu, este domingo, o relvado do Estádio D. Afonso Henriques durante o jogo entre o Vitória e o F. C. Porto, a contar para a 29.ª jornada da Liga.

Quando o jogo já estava no período de compensação, um apoiante que estava nas bancadas junto ao banco do Vitória de Guimarães entrou no relvado e tentou agredir Rochinha e Geny Catamo, até ser travado por treinadores e seguranças.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, em Guimarães, o Vitória na 29.ª jornada da Liga. Taremi marcou o único golo do jogo, o 57.º seguido dos azuis e brancos sem perderem no campeonato. Com este triunfo, a equipa azul e branca lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis em relação ao Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão de Estupiñan, é sexto classificado, com 39 pontos.