Sub-23 leixonenses receberam mensagem de força de Rui César, que sofre de uma deficiência cognitiva, e venceram o líder Estoril por 1-0. Treinador José Augusto explica como motivou a equipa.

Era uma manhã como todas as outras e um adversário difícil pela frente, mas José Augusto, treinador em ascensão nos sub-23 do Leixões, tinha um trunfo na manga e lançou-o no balneário. O técnico deu a palestra normal, a apelar ao brio, raça e ADN leixonense, e, no final, chamou Rui César, um adepto, de 30 anos, que acompanha os "bebés" para todo o lado e que sofre de uma deficiência intelectual. O momento foi gravado e tornou-se viral. No final, o Leixões bateu o Estoril, 1-0, golo de Papalélé, e continua a ser a sensação na Liga Revelação.

"Ele tinha-me pedido para ir ver o jogo e fui buscá-lo a casa às sete da manhã. Mal entrou no carro disse que era para ganhar e foi isso que disse aos jogadores. Nos dias de hoje, vejo muitos atletas com tablets, telemóveis, gel no cabelo, e é preciso alertá-los para a realidade e fazê-los dar valor ao que têm. Não é qualquer um que joga no Leixões. O César tinha esse sonho, mas não o concretizou, agora os meus jogadores têm e não podem desaproveitar", explica ao JN José Augusto.

A história teve um fim perfeito e já se tinha iniciado com outros capítulos. "Já lhe dei a palavra noutra ocasião e também ganhámos. Eu nunca sei o que ele vai dizer, mas só a presença dele significa muito. Ele já me acompanhava no futebol de praia e é acarinhado por toda a gente. O pai dele confessou-me que o Leixões funcionou como uma espécie de terapia", conta José Augusto, que valoriza muito a força mental: "É dos aspetos que trabalho mais. A cabeça comanda o corpo".

Pedir alegrias

Agora, foi a vez de Rui César estar envolvido num momento especial da vida leixonense, mas o clube do Mar é conhecido por estar associado em várias ações solidárias. Ainda no ano passado, o emblema leixonense abriu as portas a dois sem-abrigo e deu-lhes emprego, o que motivou o elogio do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Recentemente, também angariou verbas para ajudar Martinha, uma jovem que foi baleada pelo ex-namorado. "O Leixões significa muito para mim. É onde encontrei grandes amigos, entre eles o mister José Augusto. Quero mais vitórias", disse ao JN Rui César.