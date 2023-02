Adepto gravemente ferido na reabertura do estádio do River Plate

Rui Almeida Santos Hoje às 12:29 Facebook

A reabertura do Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, ficou manchada pela queda de um adepto, quando tentava aceder às novas tribunas, ficando gravemente ferido.

O regresso do River Plate a casa, após terem ficado concluídas as obras de requalificação do Estádio Monumental de Núñez, que aumentou a sua lotação para mais de 83 mil adeptos, está envolto em polémica.

As autoridades argentinas desconfiam de sobrelotação no jogo com o Argentinos Juniors, da 3.ª jornada da Liga argentina, e os números divulgados pelo River comprovam-no.

O estádio tem capacidade para receber 83.196 pessoas, mas o clube anunciou, nas redes sociais, que estiveram nas bancadas 83.198 adeptos, ou seja mais dois do que a lotação máxima prevista.

Foi, inclusive, registado um acidente grave no interior do estádio. Um adepto tentou aceder uma das novas tribunas, mas acabou por cair num fosso, ficando gravemente ferido.

Na antecâmara da partida, uma pessoa morreu após cair de um autocarro quando se encaminhava para o estádio para assistir ao encontro.

Antes do jogo, os antigos jogadores do Benfica e do River Plate, Pablo Aimar e Enzo Fernández, foram homenageados pela conquista do Mundial ao serviço da Argentina, o primeiro como treinador adjunto de Lionel Scaloni.

O encontro foi ganho pelo River Plate, que operou uma reviravolta, na segunda parte, diante do Argentinos Juniors (2-1), com dois golos na sequência de grandes penalidades, convertidas por Miguel Borja e Barco.