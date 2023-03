Adepto invadiu campo com criança ao colo para agredir jogador

JN Hoje às 11:28 Facebook

Jogo entre o Internacional e o Caxias terminou com cenas lamentáveis entre adeptos e jogadores.

A segunda mão da meia-final do Campeonato Gaúcho, entre o Internacional e o Caxias, no Brasil, terminou em batalha campal entre jogadores e adeptos e ficou manchado por cenas lamentáveis, entre elas, a mais impactante de todas, a de um homem a agredir com uma criança ao colo.

A confusão começou no desempate por grandes penalidades, quando jogadores das duas equipas se desentenderam, acabando expulsos, com a violência a escalar depois de Wesley marcar o penálti decisivo, que valeu a vitória ao Caxias, a provocar os adeptos do Internacional.

A partir daqui, seguiram-se minutos lamentáveis no relvado, de violência. Vários adeptos do Internacional invadiram o campo para tentar agredir jogadores do Caxias e entre eles estava um homem com uma criança ao colo. Nas imagens é possível vê-lo a tentar dar um soco a um jogador.