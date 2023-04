Adepto morre durante o jogo entre Schalke 04 e Bayer Leverkusen

O jogo deste sábado entre o Schalke 04 e o Bayer Leverkusen, a contar para a 26.ª jornada da Liga alemã, ficou marcado por uma tragédia nas bancadas.

A equipa de Gelsenkirchen informou, em comunicado, que um adepto morreu na bancada, apesar de todos os esforços médicos no sentido de o salvar.

"O futebol fica em segundo plano hoje. Um espectador desmaiou na curva sul durante o jogo. Infelizmente, todas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Enviamos as nossas sentidas condolências à família. Os nossos pensamentos estão com vocês", escreveu o Schalke 04.

O Bayer Leverkusen venceu o encontro por 3-0, com golos de Frimpong, Florian Wirtz e Azmoun.