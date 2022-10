Adepto partilha guarda-chuva com militar da GNR e imagem torna-se viral

É uma imagem que vale por mil palavras. Um adepto do MARCA, clube de Vila Cova, freguesia de Barcelos, partilhou o guarda-chuva com um militar da GNR durante um jogo, no passado domingo.

A partida entre o clube barcelense e o S. Cosme, a contar para a sexta jornada da Divisão de Honra da AF Braga, foi jogado debaixo de chuva intensa.

Augusto Machado Fernandes, adepto do MARCA, decidiu partilhar o seu guarda-chuvas com um militar da guarda, que estava a policiar a partida.

A imagem, divulgada esta quarta-feira, já se tornou viral, vista como um exemplo a seguir.

"Ainda dizem que o M.A.R.C.A. é um clube pequeno. Uma imagem que deve ser partilhada por todos. Dos ditos clubes grandes talvez não venham a encontrar, pois podemos ser pequenos no nome mas somos enormes na atitude. E o futebol não é só vitórias e derrotas, também é isto", pode ler-se na página oficial no Facebook do clube de Barcelos.