Adepto reanimado após sofrer síncope cardíaca à saída do Dragão

Um adepto, de 66 anos, teve de ser reanimado por equipas de emergência médica depois de ter sofrido um problema cardíaco à saída do Estádio do Dragão, no final do encontro entre o F. C. Porto e o Atlético de Madrid, que os azuis e brancos venceram por 2-1.

Segundo avança o jornal "O Jogo", tudo terá acontecido na porta 5 do Estádio do Dragão. Segundo a "First Intervention Associação", a entidade responsável pela prestação dos primeiros socorros no recinto portista, a pessoa em questão sofreu uma síncope cardíaca, tendo sido assistido, de imediato, pela equipa de apoio médico de serviço no Dragão e por uma ambulância dos bombeiros que estava equipada com material de suporte básico de vida.

A paragem cardio-respiratória foi revertida e o adepto foi transportado, de seguida, para o hospital.