Adepto saudita arranca porta de casa ao festejar o golo frente à Argentina

A Arábia Saudita venceu (2-1) a Argentina no Mundial2022 e o golo do triunfo contou com festejos bem insólitos.

Foi a surpresa do dia de terça-feira: a Arábia Saudita venceu (2-1) a Argentina de Lionel Messi no arranque do Mundial do Catar e, como era de esperar, os adeptos sauditas ficaram em êxtase - e o Reu Salman até decretou feriado nacional para esta quarta-feira. Festejos do golo que deram o triunfo aos sauditas não faltaram e há um bem insólito: um adepto arrancou mesmo a porta de casa enquanto fazia a festa.

Veja o momento: