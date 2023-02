Adepto socorre árbitra e recebe cartão branco

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:57, atualizado às 20:28 Facebook

Além de ter prestados os primeiros socorros, o adepto vimaranense completou o trio de arbitragem

Alexandre Ribeiro, adepto do Vitória, foi brindado com o cartão branco, no passado sábado, após ter assistido, em pleno relvado, a árbitra assistente Ana Mota. A juíza sentiu-se mal à passagem do minuto 25, no jogo que opôs as equipas seniores femininas do Vitória e CF Benfica, referente à quarta jornada da fase de Apuramento de Campeão da II Divisão Nacional, e os primeiros socorros foram prestados por Alexandre Ribeiro, que colocou em prática as suas aptidões de bombeiro, antes da chegada do INEM e dos Bombeiros.

Após a interrupção de cerca de 20 minutos, que culminou com o transporte de Ana Mota a uma unidade hospitalar, o jogo retomou e com Alexandre Ribeiro a assumir as funções de árbitro assistente, numa partida na qual as vitorianas venceram (2-1).

A árbitra Sandra Nogueira, perante a preciosa ajuda dada nos primeiros socorros, premiou o adepto vitoriano com o cartão do fair-play.