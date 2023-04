Morreu adepto que sofreu ataque cardíaco no Chaves-Braga

Um adepto do Chaves sofreu, este domingo, uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo com o Braga, em Trás-os-Montes, a contar para a 26.ª jornada da Liga, e acabou por morrer. José Luis Carrasco Cruz tinha 72 anos e era sócio dos flavienses.

O duelo entre flavienses e arsenalistas ficou marcado pela morte de um adepto da equipa da casa, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o encontro e obrigou à intervenção dos bombeiros, que tiveram de efetuar manobras de reanimação no local. Foi depois transportado para o hospital. José Luis Carrasco Cruz, de 72 anos, natural de Verin, Espanha, acabou por não resistir.

Já após o apito final, Artur Jorge, treinador dos guerreiros do Minho, reagiu ao falecimento: "Queria deixar uma palavra à família do adepto que faleceu na bancada, os meus sentimentos em nome do Braga também", disse em declarações à Sport TV. Também Vítor Campelos, técnico do Chaves, fez questão de deixar uma nota de pesar: "Lamentar a morte de um adepto flaviense. É um momento muito triste para nós".

O Braga venceu (2-1), este domingo, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga e manteve os seis pontos de vantagem para o Sporting, quarto classificado, e subiu de forma provisória ao segundo posto, com mais um ponto do que o F. C. Porto, que recebe ainda este domingo o Portimonense.