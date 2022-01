Adepto tetraplégico realizou sonho com 20 anos na Taça da Liga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Márcio Vieira é adepto do Benfica e cumpriu um objetivo de duas décadas na meia-final da Taça da Liga, que opôs as águias ao Boavista.

O encontro da meia-final da Taça da Liga entre Benfica e Boavista teve um momento que transcendeu o futebol. Márcio Vieira é adepto das águias e está há 20 anos tetraplégico, conseguindo apenas comunicar por SMS, visto que apenas move a mão direita, depois de ter ficado nesta condição devido a um acidente de viação.

A Fundação do Futebol adaptou um camarote do Estádio Municipal de Leiria, recinto onde se realizou o encontro, para que este homem de 44 anos conseguisse assistir ao jogo, algo que era um dos seus sonhos enquanto adepto do Benfica.

Este momento ficou ainda mais marcado pela visita de Rui Costa, presidente das águias, que ofereceu a Márcio Vieira uma camisola oficial autografada.