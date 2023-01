Adeptos arguidos por insultos racistas a Marega já podem voltar aos estádios

Rui Dias Hoje às 08:59 Facebook

Cumprido o prazo de um ano de suspensão provisória do processo, sem que tenham cometido novo crime da mesma natureza, os três adeptos identificados no caso dos insultos racistas a Marega, em 16 de fevereiro de 2020, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, já podem voltar a entrar em recintos desportivos.

Um quarto arguido, processado por criticar o ex-jogador do F. C. Porto nas redes sociais, aceitou igualmente a suspensão provisória, também já cumprida.

Em dezembro de 2021, o Tribunal de Guimarães determinou que o processo contra os três primeiros arguidos fosse provisoriamente suspenso por 12 meses. Os arguidos pagaram três mil euros ao Estado, a título de injunção, e ficaram proibidos de aceder a recintos desportivos durante o período de suspensão do processo. Sempre que havia jogos do Vitória, estavam obrigados a apresentar-se na esquadra da Polícia.