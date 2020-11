Adeptos contestam plantel do Benfica na chegada à Madeira

JN Hoje às 21:06 Facebook

A comitiva do Benfica já está na Madeira, onde na segunda-feira vai defrontar o Marítimo para a oitava jornada da Liga.

Eram 18 horas quando a equipa do Benfica chegou ao Funchal mas a saída do aeroporto ficou marcada por um momento tenso com um pequeno grupo de adeptos.

Três apoiantes dos encarnados aproximaram-se dos autocarros que transportariam a equipa para o hotel e começaram a contestar o plantel, com Grimaldo e Gabriel a serem os principais alvos. Rui Costa, vice-presidente, parou para ouvir os adeptos e acabou por serenar os ânimos.

O Benfica defronta, na segunda-feira às 19 horas, o Marítimo na oitava jornada da Liga. Nos últimos cinco jogos, os encarnados somam apenas uma vitória, frente ao Paredes, na Taça de Portugal: empataram duas vezes frente ao Rangers na Liga Europa e perderam duas vezes na Liga, com o Boavista e Braga.