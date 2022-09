Adeptos contestam V. Guimarães em Joane

A "Conquistadores on Tour", iniciativa que pretende aproximar o clube de adeptos no distrito de Braga, começou da pior maneira: além da derrota do V. Guimarães nesta quarta-feira, por 2-1, frente ao Joane, um petardo rebentou a 10 minutos do fim e ouviu-se contestação.

Com um percurso irregular no campeonato, os adeptos não gostaram da exibição, o que levou mesmo o treinador a conversar com os simpatizantes do emblema com o objetivo de suavizar a atmosfeta. No entanto, o ambiente voltou a ficar quente, face à presença de Douglas Jesus, o treinador de guarda-redes, em Joane. Muitos nervos à flor da pele.

Durante os 90 minutos, João Filipe e Islas marcaram para o Joane, Safira fez o golo dos vitorianos.