Adeptos croatas causam confusão em Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos do Hajduk, adversário do Vitória de Guimarães na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Conference League, causaram confusão na cidade berço, esta noite.

Em algumas ruas da cidade minhota, várias pessoas foram mesmo obrigadas a refugiarem-se dentro de restaurantes, com os adeptos da equipa croata a pontapearem cadeiras e a correrem com tochas.

O Vitória de Guimarães recebe os croatas do Hajduk Split no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17 horas de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do turco Ali Palabiyik.