Adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se em confrontos

JN Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se em agressões nas ruas de Lisboa, na madrugada desta terça-feira. As duas equipas disputam a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões a partir das 20 horas de hoje, no Estádio da Luz.

Um grupo de cinco adeptos belgas foi agredido por adeptos ligados ao Benfica, sendo que dois deles foram mesmo assistidos no Hospital Santa Maria, em Lisboa, devido a ferimentos ligeiros.

De acordo com fonte policial, não houve lugar a qualquer detenção na sequência dos desacatos.

PUB

Benfica e Club Brugge decidem, esta terça-feira, quem avança para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Há duas semanas, na Bélgica, as águias venceram por 2-0. Já nessa ocasião se registaram incidentes entre adeptos dos dois clubes, após o jogo, que levaram inclusive à detenção de cerca de 30 pessoas.