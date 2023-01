Adeptos desesperam por reforços e vandalizam instalações do Palmeiras

JN Hoje às 11:49 Facebook

Os adeptos do Palmeiras pedem reforços e Abel Ferreira concorda com a necessidade, mas pede paciência e avisa que quem chegar tem de estar "preparado para fazer a diferença".

Os ânimos aqueceram após o empate a zero frente ao São Paulo, para o Campeonato Paulista. Insatisfeitos com a política desportiva seguida pelo elenco diretivo, liderado por Leila Pereira, os adeptos do "verdão" vandalizaram a sede do clube, escrevendo frases como "Queremos jogadores", "Diretoria fraca" e "Acorda blogueirinha".

Após a partida com o São Paulo, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pediu paciência, mas concorda com a necessidade de reforçar o plantel, que perdeu, recentemente, Gustavo Scarpa e Danilo para o Nottingham Forest.

"Precisamos de ser criteriosos. Quero jogadores preparados e capazes de fazer a diferença. Se for para trazer com potencial, apostamos na formação", disse o técnico português, que conduziu o clube ao título brasileiro na época passada.

"Não vamos ganhar sempre. Gostamos de filet mignon, mas também temos de comer coxinha de frango. Temos de seguir um bom caminho para não cometer erros do passado", acrescentou o treinador.