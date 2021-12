Adeptos dispensados de fazer testes no Portimonense-F. C. Porto

Hoje às 11:21 Facebook

Estádio do clube algarvio tem capacidade para menos de 5000 espectadores

A norma da DGS segundo a qual os adeptos que queiram assistir a eventos desportivos terão de apresentar teste negativo à covid-19 em recintos com lotação superior a 5000 lugares não se vai aplicar no Portimonense-F. C. Porto de sexta-feira, a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Em nota colocada no site oficial dos dragões, pode ler-se que "os adeptos que pretendam aceder ao Municipal de Portimão apenas necessitarão de apresentar o título de acesso", ou seja, o bilhete para o jogo, "o cartão de cidadão" e "o certificado de vacinação covid-19".

"À entrada do estádio, será medida a temperatura, que deverá ser inferior a 38 graus, sob pena de ser vedado acesso ao recinto, dentro do qual é obrigatório o uso de máscara", pode ainda ler-se no site do F. C. Porto.