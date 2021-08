Adeptos do Barcelona não esquecem Messi nos cânticos e cartazes

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:43 Facebook

No primeiro jogo da Liga espanhola, os adeptos do Barcelona fizeram questão de mostrar que não esqueceram Messi e que estão gratos pela marca que o argentino deixou no clube.

O Barcelona defrontou a Real Sociedad este domingo no Camp Nou, no encontro inaugural da equipa na Liga espanhola e no primeiro jogo sem Messi com as cores "blaugurana". Os catalães fizeram uma boa exibição e bateram o adversário por 4-2, num jogo marcado pela emoção do momento que o clube atravessa.

O primeiro golo oficial da época foi marcado por Piqué, capitão de equipa e que aceitou reduzir substancialmente o salário para que o Barcelona pudesse inscrever Memphis Depay na Liga. Este gesto foi bastante apreciado pelos adeptos, numa altura em que o clube vive uma das piores fases financeiras da história.

Ao minuto 10 os fãs presentes no estádio eternizaram (ainda mais) o mítico número ligado ao maior jogador do Barcelona. Por todo o Camp Nou foi entoado o cântico com o nome de Messi, tal como era habitual quando o argentino jogava na Catalunha.

Vários foram os cartazes erguidos de demonstração de gratidão para com o jogador, dando a entender que, apesar da saída conturbada, Messi continuará bem vivo na memória dos adeptos.

O fim do jogo aproximava-se e Sergi Roberto fechou o resultado, marcando o quarto e final golo do Barcelona. O defesa formado no clube festejou apontando para o símbolo, numa tentativa de mostrar que, apesar da fase complicada, os jogadores mantêm-se unidos ao amor por Barcelona.