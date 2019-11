Adeptos do Benfica em desacatos após vitória em Vizela

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Incidente ocorreu dentro do estádio, após as duas equipas rumarem aos balneários.

Depois do jogo ter terminado, e já com os jogadores das duas equipas nos balneários, gerou-se uma confusão numa das bancadas com as forças de segurança a terem de intervir.

Os desacatos foram de tal ordem que alguns dos adeptos do Benfica tiveram de se refugiar no relvado do estádio do Vizela e outros foram assistidos pelas equipas de socorro médico.

Os encarnados venceram o jogo por 2-1 e garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.