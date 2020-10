Adeptos do Benfica pedem para contar os votos

JN Hoje às 22:34 Facebook

Eleições no clube encarnado continuam a gerar polémica e, no jogo desta quinta-feira, frente ao Standard Liège, a contar para a segunda jornada da Liga Europa, foram exibidas tarjas no regresso dos adeptos ao Estádio da Luz.

Um dia depois das eleições mais participadas de sempre no emblema encarnado, e num jogo que marcou o regresso às bancadas após afastamento prolongado provocado pela pandemia da covid-19, os adeptos demonstraram o descontentamento, através de uma tarja onde se podia ler "contem os votos".

Luís Filipe Vieira foi reeleito pelos sócios do Benfica para o sexto mandato na presidência do clube, obtendo 62,59% dos votos para bater a Lista B, encabeçada por João Noronha Lopes, segundo mais votada, com 34,71% das preferências dos sócios encarnados. Rui Gomes da Silva, da Lista D, teve apenas 1,64% de votos, com os votos brancos a representarem 1,06%.