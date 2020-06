Adeptos do Boavista juntam-se no topo de um prédio para apoiar equipa

JN Ontem às 22:40 Facebook

Vários adeptos do Boavista, identificados com a faixa da claque "Panteras Negras", e munidos de algumas bandeiras, montaram uma coreografia no topo de um edifício, junto ao Estádio do Bessa.

Mesmo à distância, entre cânticos, pulos e gritos de apoio, vários adeptos decidiram prestar apoio aos axadrezados.



A entrada do Boavista e Moreirense em campo, para o peúltimo jogo da 25.ª jornada da Liga, contou ainda com fogo de artifício lançado pelos mesmos adeptos, enquanto balançavam várias bandeiras com panteras estampadas.