Adeptos do Braga acordaram cedo para conseguir bilhetes para o Jamor

Os adeptos do Sporting de Braga juntam-se em redor da loja do clube, no centro da cidade, com o objetivo de adquirir ingressos para o jogo da final da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto, no Estádio do Jamor.

O horário oficial para arranque da venda de bilhetes estava apontado para as 10 horas desta terça-feira, mas muitos adeptos arsenalistas deslocaram-se muito antes à loja do clube, situada no centro de Braga, para conseguirem um lugar nas filas enormes entretanto formadas que lhes permita comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal.

Segundo informação divulgada pelo Sporting de Braga, entre os dias 16 e 20 de maio, a venda de ingressos é exclusiva a dententores de Lugar Anual, sendo que "cada associado com Lugar Anual poderá comprar até mais três bilhetes de sócio, mediante apresentação dos cartões de sócio no ato da compra, com a quota de abril em dia".

Entre 21 e 28 de maio, os restantes sócios com a quota de abril em dia podem adquirir um bilhete por pessoa. Quanto aos sócios correspondentes podem fazer o pedido de bilhete pelo email: rogerio.goncalves@scbraga.pt.

F. C. Porto e Sporting de Braga defrontam-se, a 4 de junho (17.15 horas), na final da Taça de Portugal, que terá lugar no Estádio do Jamor.