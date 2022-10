Adeptos do Braga mostram tarja contra entrada do Catar no clube

JN Hoje às 18:31 Facebook

A Qatar Sports Investments tornou-se acionista do clube no início desta semana. País do Médio Oriente tem sido acusado de violar os direitos humanos.

O Sporting de Braga joga nesta altura para a Liga Europa, mas o embate, na Bélgica, contra o Union St. Gilloise, já está marcado pela manifestação de desconforto dos adeptos do Braga pela entrada de um fundo do Catar no clube.

Durante o jogo, esta quinta-feira, na bancada onde estão os adeptos braguista surgiu uma tarja em que foi possível ler "Qatari slavers are not welcome (Traficantes de escravos do Catar não são bem-vindos)", numa referência implícita às denúncias e acusações que estão a cair em cima do país relativas ao abuso dos direitos humanos na preparação do Campeonato do Mundo de 2022.

Recorde-se que a Qatar Sports Investments, também proprietária do Paris Saint-Germain, entrou no capital social do Sp. Braga, tendo adquirido 21,67 por cento das ações do clube.