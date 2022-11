Adeptos do Catar responderam a protesto dos alemães com fotos de Ozil

André Bucho Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio, que tem origens turcas, deixou a seleção da Alemanha após o Mundial de 2018 e acusou a federação germânica de "racismo e desrespeito".

Os adeptos cataris responderam este domingo ao protesto da seleção alemã realizado no encontro com o Japão, quando os jogadores alinharam para a habitual fotografia de equipa com a mão a tapar a boca, em protesto contra a proibição da FIFA sobre a utilização da braçadeira de apoio à comunidade LGBTQ+.

Este domingo, como resposta, os catari presentes no Espanha-Alemanha levaram várias fotos de Mesut Ozil, médio que deixou a seleção alemã em 2018 por questões políticas e que mais tarde acusou a federação de "racismo e desrespeito".

PUB

Mesut Ozil, agora com 34 anos, está ao serviço do Basaksehir, da Turquia, país onde tem raízes. Abdicou de representar a seleção da Alemanha depois de ter sido envolvido numa polémica por publicar uma fotografia com o presidente da Turquia, Recep Erdogan.