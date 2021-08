Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:55 Facebook

Na sequência da derrota frente ao Tottenham, este domingo, os adeptos do Manchester City causaram alguns distúrbios com os seguranças do estádio e provocaram os adeptos rivais com cânticos antes da partida.

O Manchester City foi derrotado pelo Tottenham de Nuno Espírito Santo e a frustração dos adeptos foi visível. Os apoiantes dos 'cityzens' tentaram saltar as barreiras da bancada e, após terem sido impedidos pelos seguranças, criaram naquela zona do estádio um conflito com os "stewards", sendo que um deles foi mesmo agredido.

Horas antes do começo da partida, os fãs do Man City reuniram-se no estádio do Tottenham e entoaram um cântico contra Marcus Rashford e Jadon Sancho, jogadores do rival Manchester United. Foi possível ouvir "Sancho e Rashford desiludiram o país", referência às grandes penalidades falhadas por ambos na final do Euro 2020, que ditaram a derrota da Inglaterra frente à Itália.