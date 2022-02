"Pack Geraldes" dá direito a tremoços, cerveja e bilhete para o Estoril

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:15 Facebook

Clube canarinho apelidou a iniciativa como "pack Geraldes".

No último encontro do Estoril frente ao Marítimo, Francisco Geraldes, médio dos canarinhos, foi atingido com um saco de tremoços vindos da bancada madeirense. O clube aproveitou o sucedido para criar uma iniciativa de forma a trazer mais público ao estádio.

No encontro de sábado frente ao Tondela, os adeptos podem adquirir o "pack Geraldes", na FanZone a partir das 17.30 horas. Este consiste inclui uma cerveja, um saco de tremoços e um bilhete para a partida, a troco de cinco euros.