Os adeptos do F. C. Porto ergueram uma tarja para celebrar o 85º aniversário do presidente Pinto da Costa.

Pinto da Costa cumpre esta quarta-feira 85 anos e, aos 85 minutos, os Super Dragões, claque de apoio ao F. C. Porto, ergueram uma tarja em homenagem ao presidente portista. "Longa vida ao rei", pode ler-se na mensagem, que foi acompanhada com fogo de artifício.

Veja as imagens: