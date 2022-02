Adeptos do F. C. Porto já chegaram ao Vaticano

Arnaldo Martins, em Itália Hoje às 11:58 Facebook

Um grupo de adeptos azuis e brancos foi o primeiro a chegar a Itália para o encontro desta quinta-feira frente à Lazio.

Alguns apoiantes do F. C. Porto já estão no Vaticano, em Itália, onde os dragões vão defrontar esta quinta-feira a Lazio, na segunda-mão dos play-offs da Liga Europa.

Haverá uma concentração dos cerca de mil adeptos adeptos portistas às 15.30 horas na Piazzale delle Canestre, Villa Borghese, para depois irem juntos, sob escolta policial, até ao Estádio Olímpico, em Roma, que será o palco do encontro frente à formação italiana.

O F. C. Porto venceu na primeira mão a Lazio por 2-1, no Estádio do Dragão, e pode carimbar esta noite a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.