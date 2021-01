Adeptos do Fafe invadem estádio para reclamar da arbitragem

JN/Agências Hoje às 18:39 Facebook

Cerca de 15 adeptos do Fafe entraram esta quinta-feira no Estádio Municipal de Fafe após o final do jogo com o Belenenses SAD, para a Taça de Portugal de futebol, para protestarem com o árbitro Iancu Vasilica.

Os adeptos da equipa da série B do Campeonato de Portugal, que perdeu na receção à formação da Liga, por 3-2, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da prova rainha, subiram um muro relativamente baixo numa das extremidades do recinto e chegaram à bancada, dirigindo protestos e insultos ao árbitro da A. F. Vila Real.

Um desses adeptos, aparentemente menor de idade, entrou até no relvado, na direção do juiz, mas um elemento da GNR identificou-o e colocou-o de novo na bancada.

Os protestos deveram-se à segunda grande penalidade assinalada a favor do Belenenses SAD, que permitiu a Miguel Cardoso igualar o desafio 2-2, aos 90+6 minutos, e levá-lo para prolongamento, com os adeptos a entenderem a que a falta do guarda-redes Danny Carvalho sobre Francisco Teixeira não existiu.

As pessoas afetas ao Fafe entraram no estádio numa fase em que não é permitida a presença de público nos jogos de futebol, devido à pandemia de covid-19.