Adeptos do Feyenoord vão apoiar o Nápoles frente ao Milan

Centenas de adeptos neerlandees viajaram para Itália, apesar de estarem impedidos de assistir ao duelo com a Roma, a contar para os quartos de final da Liga Europa. Antes da chegada à capital, a primeira paragem é em Nápoles.

A chegada de adeptos do Feyenoord a Itália deixou as autoridades italianas em alerta, depois dos danos causados em Roma nos últimos jogos na cidade, que levaram ao impedimento dos neerlandeses em apoiarem a sua equipa no Estádio Olímpico, esta quinta-feira, em jogo a contar para a Liga Europa.

A convite dos adeptos do Nápoles, a primeira escala dos adeptos do emblema de Roterdão é no sul de Itália, para apoiarem o clube local diante do AC Milan, referente aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Além das fotografias e vídeos que mostram centenas de neerlandeses na cidade napolitana, as autoridades romanas estão atentas à chegada destes adeptos à capital italiana, onde têm um histórico de provocarem estragos em vários estabelecimentos e monumentos.

Dos três encontros recentes do Feyenoord em Roma (um frente à Lazio e dois diante da AS Roma) foram registados vários casos de vandalismo por toda a cidade, tendo sido detidas 23 pessoas em 2015 pela destruição de fontes, e 60 por confrontos entre adeptos, em 2022.