Adeptos do Feyenoord vão poder apoiar a equipa frente ao F. C. Porto

Os adeptos do Feyenoord vão poder apoiar a equipa na quinta-feira, no jogo da Liga Europa no Dragão, frente ao F. C. Porto, anunciou esta terça-feira o Comité de Disciplina da UEFA, que suspendeu a pena dos holandeses durante um ano.

A 25 de novembro, a UEFA proibiu o Feyenoord de vender bilhetes para a deslocação desta quinta-feira ao Estádio do Dragão, no Porto, devido ao mau comportamento dos adeptos do clube no encontro com o Young Boys, a 24 de outubro, mas, após recurso dos holandeses, decidiu suspender o castigo durante um ano.

O comité disciplinar manteve, contudo, a multa de 50 mil euros por "desacatos do público, arremesso de objetos e uso de materiais pirotécnicos" e urgiu a equipa a contactar o Young Boys para chegar a acordo sobre a quantia a pagar pelos danos causados pelos seus adeptos, no encontro da segunda jornada do Grupo G.

O Feyenoord é último classificado do agrupamento, com cinco pontos, menos dois do que os portistas, que ocupam o segundo lugar, em igualdade pontual com os suíços.

Na liderança do grupo G, com oito pontos, está o Rangers, que esta quinta-feira recebe o Young Boys, na sexta e última jornada.