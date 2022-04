Adeptos do Flamengo "apertam" jogadores no centro de treinos do clube

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Os ânimos aqueceram no centro de treinos do Flamengo, onde se juntaram vários adeptos do clube para confrontar os jogadores da equipa comandada por Paulo Sousa.

Segundo relata o Globoesportes, a polícia utilizou gás pimenta para dispersar o grupo de adeptos, sendo que uma pessoa acabou detida por tentar tirar a arma da mão de um agente.

Os antigos jogadores do Benfica David Luiz e Gabriel Barbosa trocaram algumas impressões com os adeptos, que levaram consigo faixas com frases como "Se damos a vida exigimos que você deem o sangue" e caixões com as fotografias de Diego Alves, Arão e do ex-portista Diego. Os únicos jogadores a escaparem às críticas foram Arrascaeta e João Gomes.

De recordar que, no início desta semana, tinha sido agendada, por decisão do vice-presidente Marcos Braz, uma reunião entre os jogadores do Flamengo e elementos das claques. No entanto, o plantel não concordou com o encontro, que acabaria cancelado.

O "Mengão" entrou a vencer na Taça Libertadores (2-0 frente ao Sporting Cristal) e estreia-se no Brasileirão, amanhã, na casa do Atlético Goianense.