Adeptos do Fluminense invadem aeroporto para protestar com a equipa

JN Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeptos e seguranças envolveram-se em agressões. Intervenções do jogador Felipe Melo e do treinador do Fluminense, Abel Braga, ajudaram a acalmar os ânimos.

Adeptos do Fluminense invadiram, esta quinta-feira de madrugada, o aeroporto Galeão, no Rio Janeiro, à chegada da equipa após o afastamento da Taça Libertadores, no Paraguai, frente ao Olimpia.

A situação obrigou à intervenção dos seguranças do aeroporto, o que originou confrontos com os cerca de 15 adeptos que ali se encontravam para protestar contra o desempenho da equipa.

O médio Felipe Melo, que desperdiçou um dos penáltis que ditaram o afastamento da equipa, e o treinador do Fluminense, Abel Braga, deram a cara perante os adeptos, numa atitude que procurou sobretudo acalmar os ânimos.

No Paraguai, os brasileiros desbarataram uma vantagem de dois golos que traziam da primeira mão (3-1) da terceira eliminatória de acesso à Taça Libertadores, acabando derrotados na casa do Olimpia por 2-0. Na decisão por grandes penalidades, os paraguaios venceram por 4-1.