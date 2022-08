Adeptos do Guimarães esgotam bilhetes em menos de uma hora

Um milhar de vitorianos garantiu presença no jogo em Chaves, no arranque da Liga 2022/2023.

Um milhar de adeptos do Vitória de Guimarães garantiu, em menos de uma hora, a presença nas bancadas do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, no próximo domingo (20h30, Sport tv1), no arranque da Liga.



O emblema flaviense cedeu mil ingressos ao custo unitário de 15 euros e, desde as 7h30 desta quarta-feira, formaram-se longas filas. A procura foi mais elevada do que a quantidade de bilhetes disponíveis e, em menos de uma hora, os ingressos esgotaram.



Para não sócios, há bilhetes a 30, 35 e 45 euros que podem ser adquiridos no estádio.



Antes da viagem até Chaves, os vitorianos entram em ação, amanhã, na Conference League, defrontando a equipa croata do Hajduk Split na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Conference League. No estádio Poljud, a partida será dirigida pelo sueco Mohammed Al- Hakim que será auxiliado pelos compatriotas Fredrik Klyver e Max Robin Wilde.