Adeptos do Leixões fazem homenagem a Vítor Oliveira

Este domingo, dezenas de adeptos do Leixões deslocaram-se ao Estádio do Mar, em Matosinhos, para homenagear o treinador Vítor Oliveira, que morreu no sábado.

Ao longo da manhã, são cada vez mais aqueles que querem prestar homenagem ao treinador de 67 anos, que no sábado sofreu um ataque cardíaco enquanto passeava em Angeiras.

Junto ao Estádio do Mar foi colocada uma faixa onde se lê "Até um dia timoneiro", com o rosto de Vítor Oliveira desenhado. Há ainda velas, camisolas, flores e cachecóis para lamentar esta perda repentina no futebol português.