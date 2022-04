Adeptos do Lens estão proibidos de viajar para Paris

Jogo contra o PSG não terá a presença dos adeptos visitantes.

Os adeptos do Lens não vão poder viajar para Paris este sábado, para o jogo contra o PSG, no Stade de France, que pode dar o título de campeão nacional aos parisienses.

A decisão foi tomada após uma ordem do Ministério do Interior, que justifica com o facto das relações entre os adeptos das duas equipas "têm sido marcadas pela animosidade", recordando um episódio de 2008. Na altura, os adeptos colocaram uma faixa onde criticavam os habitantes do norte de França, chamando-lhes "pedófilos, desempregados e consanguíneos".

O organismo proibiu assim "o deslocamento individual ou coletivo, por qualquer meio, de qualquer pessoa que reinvindique a condição de adepto do Lens ou comportar-se como tal".

O PSG recebe no sábado o Lens, em jogo da 34ª jornada da Liga francesa, que pode dar o título de campeão nacional à formação da capital de França.