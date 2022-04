JN Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de aficionados compôs uma música para o antigo avançado do F. C. Porto.

Luis Díaz chegou, viu e encantou os adeptos do Liverpool. Tanto que até um grupo de aficionados compôs um cântico para o avançado colombiano, contratado no mercado de transferências de inverno ao F. C. Porto.

Díaz já leva quatro golos e duas assistências em 17 jogos pelo Liverpool.

Veja o cântico: