Adeptos do Liverpool tentaram acertar em Guardiola com moedas

Guardiola, treinador do Manchester City, foi atacado com moedas, arremessadas por adeptos do Liverpool, no jogo deste domingo. Os infratores arriscam ser banidos dos estádios de futebol para o resto da vida.

A visita do Manchester City a Anfield Road, para defrontar o Liverpool, virou um pesadelo para Pep Guardiola. Para lá de derrota sofrida (1-0), a primeira na atual edição da Premier League, o treinador dos "citizens" viu os adeptos da casa lançarem-lhe moedas após o golo anulado a Phil Foden, no arranque da segunda parte.

"Não me acertaram. Vão tentar de novo para o ano", reagiu o espanhol, com uma ponta de ironia. Por seu turno, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, condenou o ato dos adeptos. "É horrível, estou triste. Peço desculpa. Não me apercebi disso, nunca deveria ter acontecido", disse o alemão.

Em comunicado, o Liverpool considerou "totalmente inaceitável" o sucedido junto ao banco do Manchester City, prometendo investigar o caso com o intutio de "punir os infratores". Os adeptos prevaricadores arriscam não voltar a entrar em Anfield Road, ou em qualquer outro estádio, para o resto das suas vidas.

O clube condenou ainda os cânticos e grafítis ofensivos por parte de adeptos do Manchester City, que invocavam tragédias ocorridas em estádios de futebol.

"Temos noção do impacto que isso tem nos sobreviventes e em todos os que estiveram ligados a esses desastres. Estamos a trabalhar com a polícia e com o os responsáveis do Manchester City para garantir que esses cânticos são irradiados do futebol", revelou o Liverpool.