Adeptos do Manchester United atacados em Gdansk

Adeptos do Manchester United foram atacados na terça-feira, no exterior de um bar na cidade polaca de Gdansk, um dia antes da final da Liga Europa de futebol, com os espanhóis do Villarreal, informou hoje o clube inglês.

"O nosso 'staff' ajudou vários adeptos do United em Gdansk na noite passada e hoje, após um incidente em que alguns dos nossos apoiantes foram atacados no exterior de um bar na cidade", refere o clube.

O incidente, do qual não houve registo de ferimentos graves, envolveu cerca de 30 agressores, que fugiram antes da chegada das autoridades, segundo adiantou o porta-voz da polícia de Gdansk, Michal Sienkiewicz, à emissora polaca TVN24.

"Aconteceu tudo numa questão de segundos e não de minutos. Muito provavelmente, iremos divulgar as imagens das pessoas que estiveram envolvidas e a sua detenção será para breve", referiu.

A presidente da câmara de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, recorreu ao Twitter para dizer que na sua cidade não há espaço para qualquer forma de violência e que todos os adeptos são bem-vindos.

Manchester United e Villarreal receberam 2000 ingressos cada para a final desta noite da Liga Europa, que terá a lotação máxima de 9500 espetadores, pouco menos de 25% da capacidade da Arena de Gdansk.