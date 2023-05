Adeptos do Manchester United divididos entre os milhões do Catar e um capitalista

António José Gouveia Hoje às 17:09 Facebook

Os adeptos do Manchester United estão de coração partido. O clube de futebol mais rico do Mundo, segundo a Forbes, apenas atrás dos norte-americanos Dallas Cowboys e New York Yankees, está novamente à venda. Após anos de luta contra os atuais proprietários, os irmãos Glazer, os adeptos estão novamente a ser forçados a aceitar uma das duas ofertas de compra, consideradas muito más por muitos dos que têm uma paixão imensa pela equipa de Old Trafford.

Os Glazers, também donos do Tampa Bay Buccaneers, de futebol americano, e proprietários do Manchester United desde 2005, estão a tentar vender os 69% das ações do clube britânico desde finais do ano passado e, ao que têm dito os jornais britânicos, há dois interessados. Mas os empresários norte-americanos pedem um valor de 6 mil milhões de euros, que, a concretizar-se, seria uma venda recorde no mundo do desporto.

E quem são os interessados? O primeiro é sir Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido, e o segundo é o xeique Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, presidente do Qatar Islamic Bank, um dos maiores do médio-oriente, membro da família real do Catar e que já é dono do Paris Saint-Germain e acaba de adquirir um parte importante do Sporting de Braga.