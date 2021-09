Adeptos do Nápoles envolveram-se em confrontos com a polícia

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos do Nápoles envolveram-se em conflitos com a polícia, no encontro frente ao Leicester, de quinta-feira, a contar para a Liga Europa,

O jogo entre o Leicester e o Nápoles foi de emoção até ao fim. Os ingleses estavam a vencer por 2-0, quando Osimhen bisou e empatou aos 87 minutos. para além disso, o médio dos "foxes" Ndidi foi expulso aos 93 minutos, causando o caos nas bancadas.

Vários fãs do Nápoles tentaram subir a barreira que separava os dois conjuntos, o que levou a polícia a intervir. Segundo o jornal "Leicester Mercury", 12 adeptos da equipa italiana foram detidos. Veja as imagens:

Leicester e Nápoles empataram 2-2 no jogo inaugural da fase de grupos da Liga Europa.