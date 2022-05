Adeptos do Nápoles pedem saída de Spaletti e prometem devolver-lhe o carro

Atualmente no terceiro lugar da Serie A, os adeptos do Nápoles não parecem estar agradados com o trabalho realizado por Luciano Spalletti e pediram a sua saída do comando técnico dos napolitanos, em troca de um presente... invulgar.

A claque da equipa italiana deixou uma tarja ao lado do Estádio Diego Maradona onde se podia ler "Spalletti, se te fores embora devolvemos-te o Panda". Esta provocação é uma alusão ao dia 16 de outubro de 2021, quando o carro do treinador foi roubado perto do hotel onde vive.

Este momento surge na sequência de uma época aquém das expectativas para os adeptos italianos pois, apesar do terceiro lugar a duas jornadas do fim, o Nápoles já está fora da luta pelo título.