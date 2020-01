Adeptos do PAOK matam apoiante do rival

Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com a Associated Press, um adepto búlgaro foi assassinado depois do dérbi de Salónica, entre o PAOK e o Aris.

Um adeptos búlgaro, de 28 anos, morreu no passado sábado, alegadamente assassinado por adeptos do PAOK, clube grego que tem Abel Ferreira como treinador principal.

De acordo com a Associated Press, a vítima era apoiante do Botev Plovdiv, equipa da Bulgária com ligações ao Aris, o grande rival do PAOK, e tinha estado em Tessalónica para assistir ao dérbi.

A notícia acrescenta que as agressões mortais foram levadas a cabo por 15 a 20 adeptos do PAOK. Espancaram dois adeptos búlgaros e atropelaram o que viria a morrer, segundo os relatórios policiais.

Ao todo, já foram detidos 14 adeptos que terão estado envolvidos nos ataques.