Adeptos do Paris Saint-Germain queixam-se de revista abusiva para entrar na Luz

Adeptos do Paris Saint-Germain denunciaram revistas abusivas por parte de elementos da equipa de segurança presente no Estádio da Luz no jogo da última quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

A imprensa francesa partilhou os relatos de alguns adeptos do Paris Saint-Germain que se queixaram de abusos durante a revista que antecedeu a entrada no Estádio da Luz, para assistirem ao encontro, na quarta-feira, com o Benfica, da Liga dos Campeões.

Ao sítio "RMC Sport", Paul Strasser denuncia que um segurança lhe "puxou os calções para baixo e subiu os boxers", tendo inclusive tocado nos seus genitais.

"Com as mulheres aconteceu o mesmo", referiu o adepto, acusação que uma mulher, não identificada, confirmou à rádio "France Bleu Paris". "Na revista corporal, começaram a tocar no meu sutiã, depois colocaram a mão por dentro das minhas cuecas por uns minutos, antes de colocar a mão na minha virilha por um longo tempo. Tudo isso foi muito desagradável", revelou.

De referir que já no jogo frente ao Maccabi Haifa, na jornada inaugural da Liga dos Campeões, foram conhecidos relatos de adeptos israelitas a denunciar situações idênticas às ocorridas na última quarta-feira com fãs do Paris Saint-Germain.