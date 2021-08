Adeptos do PSG fazem filas para comprar camisola com nome de Messi

JN Hoje às 20:49 Facebook

A loja do PSG no estádio Parque dos Príncipes foi "invadida" esta quarta feita por adeptos que quiseram comprar uma camisola com o número e nome do craque argentino Lionel Messi que rubricou contrato com os franceses.

Desde que o astro argentino se despediu do Barcelona e deu a conhecer que estava a negociar com o clube parisiense que os adeptos entraram em êxtase, vivendo os dias que antecederam a chegada do jogador à capital gaulesa num ambiente de grande euforia.

Primeiro plantaram-se à porta do aeroporto à espera do craque e quando já era certa a ida dele para o clube foi para as imediações do estádio que acorreram na esperança de o verem chegar.

Esta quarta-feira foi rubricado o contrato e feita a apresentação oficial de Messi, que saiu do estádio e subiu a um palanque para ser saudado pelos fãs do PSG, ainda a gerir as emoções de poderem usufruir da magia que faz com a bola nos pés.

Terminadas as cerimónias, os adeptos dirigiram-se à loja oficial do clube para adquirirem uma camisola com o número 30 que Leo irá envergar. À porta a fila era longa, mas os fãs do argentino não arredaram pé até terem uma recordação do craque, que os faz sonhar com novas conquistas.

A confirmarem-se os 35 milhões de euros que irá auferir por época, a ver pela loucura em torno do avançado, não deverá demorar muito até o clube ter o retorno financeiro deste investimento.