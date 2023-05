Adeptos do PSG insultam Messi perto da sede do clube

Centenas de adeptos juntaram-se nas imediações da sede do clube e insultaram Lionel Messi, que está suspenso pelo PSG e não deverá renovar. Neymar e direção também visados.

Lionel Messi foi insultado por centenas de adeptos que se juntaram nas imediações da sede do clube. Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir as pessoas a cantar, em espanhol, "Messi filho da p***". De recordar que o jogador não deverá renovar o contrato que expira no final da época e encontra-se suspenso por ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização.

Veja as imagens:

PUB

Também Neymar foi visado pelos adeptos, que pediram a saída do brasileiro.

Além disso, o grupo de adeptos pediu ainda a demissão da direção atual do PSG.