Adeptos do Rangers antecipam enchente da Semana Santa

João Faria Hoje às 19:35, atualizado às 19:38

Fãs do campeão escocês já estão em força no centro de Braga. Antes da Páscoa, restauração agradece bónus.

Liga Europa No mítico edifício da Arcadia, na Praça da República, em Braga, já se sente o ambiente típico dos grandes jogos internacionais na Cidade dos Arcebispos. A equipa arsenalista recebe hoje o Rangers, em jogo da primeira mão dos quartos de final da segunda prova europeia de clubes e o movimento na região é bem superior ao normal.

Quis a coincidência que a anterior visita do Rangers à "pedreira", no Carnaval de 2020, fosse o último grande jogo em Braga, antes da pandemia. Dois anos depois, com a Páscoa à porta, o comércio e a restauração como que vivem uma espécie de antecipação da Semana Santa. "São duas semanas de muita afluência e trabalho. Agora são escoceses, para a semana serão espanhóis e brasileiros", refere Mário Pereira, gerente do emblemático Café Vianna. O empresário garante que o negócio está a correr muito bem e a adesão dos adeptos britânicos, sobretudo na esplanada, não deixa dúvidas. "Isto é bom para a cidade inteira. Da outra vez correu bem e, para já, não nos podemos queixar", acrescenta o responsável que, por questão de princípio, prefere não adiantar estimativas de venda de álcool.